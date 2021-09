LIVE Joshua-Usyk, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: video e montepremi. “Non avete ancora visto il meglio di me” (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Riguarda on demand Joshua-Usyk LIVE su DAZN. Attiva ora video Usyk-Joshua: GLI HIGHLIGHTS. ULTIMO ROUND DOMINATO DALL’UCRAINO QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Usyk: MENO DI Joshua… LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Usyk Usyk: “NON avete ancora visto LA MIA MIGLIOR VERSIONE” 0.23 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 0.22 L’ultimo round proverbiale di Usyk: Oleksandr Usyk batte Anthony Joshua con decisione unanime ed è il nuovo campione del mondo!!! #Joshua #AJBXNG #JoshuaUsyk ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARiguarda on demandsu DAZN. Attiva ora: GLI HIGHLIGHTS. ULTIMO ROUND DOMINATO DALL’UCRAINO QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO: MENO DI… LA CRONACA DELLA VITTORIA DI: “NONLA MIA MIGLIOR VERSIONE” 0.23 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 0.22 L’ultimo round proverbiale di: Oleksandrbatte Anthonycon decisione unanime ed è il nuovo campione del mondo!!! ##AJBXNG #...

Advertising

DAZN_IT : Atmosfera elettrica a Londra ?? 'Sweet Caroline' preannuncia l'arrivo del campione in carica: Joshua ?? Usyk LIVE su… - zazoomblog : LIVE Joshua-Usyk Mondiale pesi massimi in DIRETTA: immenso l’ucraino vittoria netta ai punti! - #Joshua-Usyk… - zazoomblog : LIVE Joshua-Usyk Mondiale pesi massimi in DIRETTA: 4 round al termine sfida incerta - #Joshua-Usyk #Mondiale… - infoitsport : LIVE Joshua-Usyk, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: 2 round al termine, sfida tiratissima! - infoitsport : LIVE Joshua-Usyk, Mondiale pesi massimi in DIRETTA: vittoria nitida ai punti per l'ucraino, inglesi di sasso -