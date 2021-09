LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: FP3 cancellata, pioggia anche per le qualifiche. Orario TV8 (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario qualifiche IN CHIARO SU TV8 CANCELLATE LE FP3: A RISCHIO anche LE qualifiche COSA SUCCEDE SE LE qualifiche VENGONO CANCELLATE MICHAEL MASI: “qualifiche? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA” 11.00 La FP3, ripetiamo, è stata cancellata e non verrà recuperata. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.56 Torneremo in LIVE più per le qualifiche e vedremo come si svilupperà la situazione. In caso che la pioggia prosegua in maniera battente oppure la visibilità non aiuti, tutto sarà rimandato a domattina. Nel caso ulteriore, poi, che anche domattina sarà così il meteo, le ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN CHIARO SU TV8 CANCELLATE LE FP3: A RISCHIOLECOSA SUCCEDE SE LEVENGONO CANCELLATE MICHAEL MASI: “? PRIORITA’ RESTA IL SABATO, MA POTREBBERO VENIRE SPOSTATE A DOMENICA” 11.00 La FP3, ripetiamo, è statae non verrà recuperata. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 10.56 Torneremo inpiù per lee vedremo come si svilupperà la situazione. In caso che laprosegua in maniera battente oppure la visibilità non aiuti, tutto sarà rimandato a domattina. Nel caso ulteriore, poi, chedomattina sarà così il meteo, le ...

