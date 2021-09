Lautaro illude l’Inter | l’Atalanta pareggia con Malinovskyi e sorpassa con Toloi | 2-1 all’intervallo

(Di sabato 25 settembre 2021) Spettacolo a San Siro tra Inter e Atalanta come ci si aspettava d’altronde alla vigilia. Gara colpo su colpo tra i due club che dopo un ottimo inizio del, vedonoin vantaggio al 45?. Inter avanti al 5? con un gol strepitoso diMartinez, servito da Barella (quinto assist per lui), con “Il Toro” che in spaccata volante insacca il vantaggio. La risposta delvede il pareggio di, con una conclusione da fuori pregevolissima alla mezz’ora. La gara svolta e al 38? sempre su tiro di, respinge Handanovic ma sulla respintaè il più abile per il vantaggio bergamasco. Atalanta in questo momento a pari punti del. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

