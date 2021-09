Inter, ancora escluso dai convocati: Inzaghi trema (Di sabato 25 settembre 2021) L’Inter nella giornata di oggi alle ore 18 sfiderà l’Atalanta in una sfida che si preannuncia spettacolare se ci si sofferma sulla forma attuale delle due squadre. Nonostante Inzaghi possa praticamente contare sull’ undici titolare dovrà nuovamente fare a meno di Correa ancora ai box dopo l’infortunio subito a Bologna. Di seguito la lista dei convocati stilata da Inzaghi: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano. Ti potrebbe piacere: “Lotta a tre per lo scudetto”: le parole di Sacchi L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) L’nella giornata di oggi alle ore 18 sfiderà l’Atalanta in una sfida che si preannuncia spettacolare se ci si sofferma sulla forma attuale delle due squadre. Nonostantepossa praticamente contare sull’ undici titolare dovrà nuovamente fare a meno di Correaai box dopo l’infortunio subito a Bologna. Di seguito la lista deistilata da: Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu. Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni. Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic. Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano. Ti potrebbe piacere: “Lotta a tre per lo scudetto”: le parole di Sacchi L'articolo ...

Advertising

SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - Inter : ??? | BIGLIETTI I biglietti per Inter-Atalanta sono ancora disponibili a partire da 19€! ??? ??… - Inter : ??? | GRAZIE Grazie ai 35.278 #InterFans per il caloroso supporto! ???? Vi aspettiamo sabato 25 settembre alle 18 pe… - thequeenthree : @SebastianoSaria Ha il problema che il 5 maggio 2002 quando l'Inter perse lo scudetto lui era in diretta nazionale… - Inter_Rompi : @IreGarof @Irena67516527 Si vaccini lei se ancora non lo ha fatto. Per il resto, non ha ne titoli ne diritti sulle… -