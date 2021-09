Hitman | GOTY Edition su GOG scatena polemiche e review bombing | lo store risponde – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 25 settembre 2021): Game of The Yearper PCgrandisu GOG per DRM e connessione online richiesta, contrariamente ai principi dello..: Game of The Yearper PC è stato aggiunto al catalogo di GOG, ma hato subito una grande quantità diche sono sfociate anche nel classicoda parte degli utenti, tanto da spingere load agire con una sorta di moderazione sulle recensioni e rilasciare un comunicato ufficiale. Il problema è che, al contrario dei principi base sanciti dallo “statuto” di GOG,: Game of The Yearha … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

Advertising

Multiplayerit : Hitman: GOTY Edition su GOG scatena polemiche e review bombing, lo store risponde -

Ultime Notizie dalla rete : Hitman GOTY

Multiplayer.it

... rispettivamente) oppure rivivere l'epopea del Lupo Bianco nell'edizionedi The Witcher III , ...99 ) Biomutant - 39,98 ( 59,99 ) MotoGP 21 - 40,99 ( 69,99 ) Death Stranding - 25 ( 32,99 )3 ......99 ( 49,99 ) Nier Automata- Game Of The Year - PlayStation 4 - 24,99 ( 39,99 ) Team Sonic ... It] - Day - One Limited - PlayStation 4 - 19,99 ( 29,99 )3 - Deluxe Edition - PlayStation 5 - ...Hitman: Game of The Year Edition per PC scatena grandi polemiche su GOG per DRM e connessione online richiesta, contrariamente ai principi dello store.. Hitman: Game of The Year Edition per PC è ...Il primo capitolo del nuovo ciclo di Hitman è stato inaspettatamente bombardato di critiche negative su GOG: scopriamo i motivi in questa notizia.