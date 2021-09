GP Jerez | Razgatlioglu thrilling | sfila la Superpole alle Kawasaki all' ultimo respiro

Advertising

sportli26181512 : Superbike: a Jerez Superpole di Razgatlioglu. Tutti i tempi: Nel finale a Jerez giro perfetto di Toprak, che con ul… - Gazzetta_it : Sbk GP Jerez: Razgatlioglu 'scippa' la Superpole alle Kawasaki di Lowes e Rea - motorboxcom : #WorldSBK La superpole dell'#ESPWorldSBK round di #Jerez va a Toprak #Razgatlioglu! Jonathan #Rea terzo dietro al c… - FormulaPassion : #WorldSBK / #Jerez, Superpole: #Razgatlioglu beffa le #Kawasaki - infoitsport : SBK, Jerez: guizzo di Razgatlioglu nelle FP3, Locatelli terzo -

Ultime Notizie dalla rete : Jerez Razgatlioglu

Nulla da fare per Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che nella Superpole a Jerez si ferma a soli 27 millesimi dal turco Toprak Razgatlioglu (Pata ...Il turco della Yamaha supera Lowes per soli 27 millesimi e si aggiudica la sua seconda Superpole in carriera. Rea è terzo davanti a Redding, Rinaldi e Locatelli ...