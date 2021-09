“Fatto in casa per voi”: pad thai di Benedetta Rossi (Di sabato 25 settembre 2021) Nella tredicesima puntata della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, dedicata alle ricette del mondo, Benedetta Rossi, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta del pad thai. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 125 g spaghetti di riso, 125 g tofu, 200 g gamberetti, 1 porro, 1 cucchiaino di aglio in polvere, 4 cucchiai di olio di semi, 6 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaino di zucchero, 100 g germogli di soia, 2 uova, 60 g anacardi, un cucchiaino di pasta di acciughe Procedimento In una padella dai bordi alti, o una wok, mettiamo a tostare gli anacardi con un filo d’olio. Togliamo gli anacardi, quindi nella stessa ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 25 settembre 2021) Nella tredicesima puntata della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, dedicata alle ricette del mondo,, celebre youtuber (il suo canale è il seguitissimoinda), ha rivelato la ‘sua‘ ricetta del pad. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 125 g spaghetti di riso, 125 g tofu, 200 g gamberetti, 1 porro, 1 cucchiaino di aglio in polvere, 4 cucchiai di olio di semi, 6 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaino di zucchero, 100 g germogli di soia, 2 uova, 60 g anacardi, un cucchiaino di pasta di acciughe Procedimento In una padella dai bordi alti, o una wok, mettiamo a tostare gli anacardi con un filo d’olio. Togliamo gli anacardi, quindi nella stessa ...

