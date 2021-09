Ecobonus, il 28 settembre al via le prenotazioni per acquisto auto usate - GUIDA (Di sabato 25 settembre 2021) ... 57 milioni per le auto a basse emissioni Dal 14 settembre 2021, INVECE, è già possibile prenotare sulla piattaforma www.Ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l'acquisto di veicoli con emissioni 0 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 settembre 2021) ... 57 milioni per lea basse emissioni Dal 142021, INVECE, è già possibile prenotare sulla piattaforma www..mise.gov.it gli incentivi per l'di veicoli con emissioni 0 ...

Auto, ecobonus: al via piattaforma per auto usate A partire dalle ore 10 di martedì prossimo, 28 settembre, i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di ...

Bonus auto: dal 28 settembre possibile prenotare il bonus acquisto auto usate Dal 28 settembre possibile prenotare il bonus auto usate previsto dal Sostegni bis. Incentivi con rottamazione fino a 2000 euro. A chi spetta il bonus auto usate?

