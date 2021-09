Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, muore in gara a Jerez (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta: il pilota è morto all'ospedale di Siviglia. L'annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike è arrivato via social. We're deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales. The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed. The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021 ; "Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Dean Berta Vinales. La famiglia del Mondiale Superbike invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua ... Leggi su agi (Di sabato 25 settembre 2021) AGI -non ce l'ha fatta: il pilota è morto all'ospedale di Siviglia. L'annuncio ufficiale degli organizzatori del campionato mondiale di Superbike è arrivato via social. We're deeply saddened to report the loss ofViñales. The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed. The whole motorcycle racing world will miss you,. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021 ; "Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di. La famiglia del Mondiale Superbike invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua ...

SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - fanpage : Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta, aveva solo 15 anni. Ciao, campione - Eurosport_IT : Berta, cugino di Maverick Viñales ha avuto un incidente in pista in Superbike, è stato soccorso, trasportato in osp… - ultimenews24 : Il pilota spagnolo Dean Berta Vinales, cugino di Maverick, è morto in un incidente in gara. Classe 2006, è caduto n… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Dean Berta Viñales non ce l’ha fatta) è stato pubblicato sul sito del Moto club Biass… -