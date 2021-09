Dazn, spunta il piano B: digitale terrestre per tutti (Di sabato 25 settembre 2021) Un piano B per intervenire e salvaguardare anche le spese di tifosi e appassionati. I problemi di Dazn nelle prime cinque giornate stanno facendo crescere l’attenzione su eventuali soluzioni per rendere la Serie A visibile a tutti senza ulteriori problematiche. Anche perché sul tema si è alzato unanime il coro della politica, che negli ultimi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 settembre 2021) UnB per intervenire e salvaguardare anche le spese di tifosi e appassionati. I problemi dinelle prime cinque giornate stanno facendo crescere l’attenzione su eventuali soluzioni per rendere la Serie A visibile asenza ulteriori problematiche. Anche perché sul tema si è alzato unanime il coro della politica, che negli ultimi L'articolo

Advertising

Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Dazn, spunta il piano B: digitale terrestre per tutti - _enz29 : RT @CalcioFinanza: Dazn, spunta il piano B: digitale terrestre per tutti - CalcioFinanza : Dazn, spunta il piano B: digitale terrestre per tutti - infoitsport : Diritti tv, crescono le perplessità attorno a Dazn: spunta l'ipotesi sub-licenza - infoitsport : Caso Dazn. Spunta l'ipotesi di concedere i diritti della Serie A in sub-licenza. Sky rientra in gioco? -