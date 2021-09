Dayane Mello e Nego Do Borel: emessa la sentenza contro il concorrente accusato di stupro (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le polemiche degli ultimi giorni sullo scottante caso di Nego Do Borel e sulle violenze ai danni di Dayane Mello, il “martello” emette la sua sentenza. Ecco cosa succederà al concorrente! Nego Do Borel verrà espulso dal reality show “La Fazenda” sabato 25 settembre! A dare la notizia, il magazine sudamericano Metropoles che, con un’immagine di Nego in lacrime, annuncia l’allontanamento dalla casa del concorrente accusato di stupro. Il Metropoles segnala che la decisione è stata presa dal “martello” che, in Brasile, significa dal web, dal popolo social e dal suo “martellamento” costante degli ultimi giorni. Il caso di Dayane e delle violenze subite da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le polemiche degli ultimi giorni sullo scottante caso diDoe sulle violenze ai danni di, il “martello” emette la sua. Ecco cosa succederà alDoverrà espulso dal reality show “La Fazenda” sabato 25 settembre! A dare la notizia, il magazine sudamericano Metropoles che, con un’immagine diin lacrime, annuncia l’allontanamento dalla casa deldi. Il Metropoles segnala che la decisione è stata presa dal “martello” che, in Brasile, significa dal web, dal popolo social e dal suo “martellamento” costante degli ultimi giorni. Il caso die delle violenze subite da ...

