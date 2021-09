Covid | 3525 i casi e altri 50 morti In sessanta città i No Green pass in piazza | tensione a Milano

(Di sabato 25 settembre 2021) Sono 3.525 i contagi dain Italia oggi. Registrati50. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 357.491 tamponi con un tasso positività all’1%. I ricoverati sono 3.497, 56 in meno da ieri, 481 in terapia intensiva, 8 in meno da ieri. Sono 4.423.988 i guariti, da ieri 4.451. I positivi al momento sono 102.574., le regioni con piùLa Lombardia è la regione più colpita. Sono 478 i nuovidi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con otto. I pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali scendono a 401, mentre in terapia intensiva ci sono 58 pazienti. La Sicilia è seconda con 424. Nell’isola si sono registrati anche 13mentre sono 712 i pazienti dimessi o guariti nelle ...

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.525 nuovi casi e 50 morti, contro 3.797 contagi di ieri, ma soprattutto i 4.578 di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di ...Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali disono saliti diunità. Da ieri 50 morti e 4451 guariti . I casi attualmente positivi continuano a calare:...Altri 3.525 casi di positività al Covid sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati forniti dal ministero della Salute, ieri erano 3.796. Sono 50 invece le vittime di giornata, co ...Trend in discesa rispetto alla scorsa settimana. Il tasso di positività cala all'1%. Diminuiscono rispetto a ieri anche i ricoveri ...