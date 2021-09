Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colbrelli Ruote

Corriere della Sera

L'intervista di Luca Gialanella a Sonny, campione italiano ed europeo in carica, che punta al titolo mondiale, in palio domenica....squadra locale fino a quando non ho incontrato la bici Com' iniziata la passione per le due? ... un pronostico? Io punto su Matteo Trentin e su Sonny. Vedo un'Italia tonica. Dopo l'oro ...Il corridore bresciano replica alle critiche dopo la vittoria degli Europei e rilancia la sfida per il Mondiale di domenica ..."Con Evenepoel ho usato la testa. Il mio obiettivo per domenica sarà quello di far emozionare gli italiani" assicura.