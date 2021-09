Clermont vs Monaco: pronostico e probabili formazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Il Clermont mirerà a evitare un altro 6-0 umiliante quando domenica 26 settembre pomeriggio ospiterà il Monaco in Ligue 1. La squadra neopromossa ha subito una sconfitta schiacciante per mano del Rennes a metà settimana, mentre le fortune del Monaco sono migliorate con un successo per 3-1 sul Saint-Etienne. Il calcio di inizio di Clermont vs Monaco è previsto alle 17. Prepartita Clermont vs Monaco: a che punto sono le due squadre? Clermont Il brillante inizio di vita di Clermont nella massima serie – con otto punti nelle prime quattro partite – è ormai passato alla storia, poiché Pascal Gastien è stato costretto a vedere la sua squadra soccombere a un 6-0 in casa del Rennes nella settima settimana di gare. Il giovane ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Ilmirerà a evitare un altro 6-0 umiliante quando domenica 26 settembre pomeriggio ospiterà ilin Ligue 1. La squadra neopromossa ha subito una sconfitta schiacciante per mano del Rennes a metà settimana, mentre le fortune delsono migliorate con un successo per 3-1 sul Saint-Etienne. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il brillante inizio di vita dinella massima serie – con otto punti nelle prime quattro partite – è ormai passato alla storia, poiché Pascal Gastien è stato costretto a vedere la sua squadra soccombere a un 6-0 in casa del Rennes nella settima settimana di gare. Il giovane ...

Advertising

periodicodaily : Clermont vs Monaco: pronostico e probabili formazioni #26settembre #ligue1 - infobetting : Clermont-Monaco (domenica 26 settembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - Deepnightpress : Clermont Foot vs AS Monaco | Ligue 1 France 26-09-21: Pronostico e Formazioni - 11contro11 : Ligue 1, giornata 7: doppietta Hakimi e il ... #Angers #Bordeaux #Brest #Clermont #Lens #Lille #Lione #Lorient… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Rennes supera 6-0 il Clermont, il #Lille torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. C'è gloria anche per il… -