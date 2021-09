Boxe, Oleksandr Usyk infligge una lezione ad Anthony Joshua: è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi! (Di domenica 26 settembre 2021) Oleksandr Usyk ha firmato un’impresa antologica, ha sconfitto Anthony Joshua a casa sua e si è laureato campione del mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. L’ucraino ha zittito i 62.000 spettatori accorsi al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, battendo ai punti con verdetto unanime una delle grandi icone del pugilato internazionale: 117-112, 116-112, 115-113 il responso dei cartellini in favore del ribattezzato The Cat. Il 34enne ha trionfato in trasferta, ha demolito tecnicamente e tatticamente l’iridato in carica, lo ha surclassato sotto ogni punto di vista e ha ampiamente meritato di strappargli le quattro cinture iridate. Usyk si è imposto in virtù di colpi pesanti, grazie a un sinistro dinamitardo e un destro ficcante. Si è fatto apprezzare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)ha firmato un’impresa antologica, ha sconfittoa casa sua e si è laureatodelWBA, WBO, IBF, IBO deimassimi. L’ucraino ha zittito i 62.000 spettatori accorsi al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, battendo ai punti con verdetto unanime una delle grandi icone del pugilato internazionale: 117-112, 116-112, 115-113 il responso dei cartellini in favore del ribattezzato The Cat. Il 34enne ha trionfato in trasferta, ha demolito tecnicamente e tatticamente l’iridato in carica, lo ha surclassato sotto ogni punto di vista e ha ampiamente meritato di strappargli le quattro cinture iridate.si è imposto in virtù di colpi pesanti, grazie a un sinistro dinamitardo e un destro ficcante. Si è fatto apprezzare ...

