V per vaccino, la felpa di Valentino che fa infuriare i No vax (Di venerdì 24 settembre 2021) “Dittatori”. “Non voglio essere discriminata”, “no alla dittatura del vaccino”, “no alla moda politicizzata”, “fra vent’anni vi vergognerete”, “non voglio aiutare l’agenda 2030” (questa qualcuno ce la spiegherà). “bella c. ata” (segue lunga fila di emoticon) e via insultando, per oltre milleduecento commenti complessivi su due post diversi in sei ore. L’attacco no vax alla felpa (V) Vaccinated realizzata dall’artista pop americano Cloney e prodotta da Valentino a sostegno del programma globale Covax attraverso il quale Unicef si impegna a consegnare oltre due miliardi di dosi di vaccino ai paesi lasciati fuori dalla campagna mondiale di prevenzione, parte verso le dieci del mattino del 23 settembre, circa mezz’ora dopo la pubblicazione della notizia: l’Internazionale dell’inalienabile diritto ad infettare il prossimo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 settembre 2021) “Dittatori”. “Non voglio essere discriminata”, “no alla dittatura del”, “no alla moda politicizzata”, “fra vent’anni vi vergognerete”, “non voglio aiutare l’agenda 2030” (questa qualcuno ce la spiegherà). “bella c. ata” (segue lunga fila di emoticon) e via insultando, per oltre milleduecento commenti complessivi su due post diversi in sei ore. L’attacco no vax alla(V) Vaccinated realizzata dall’artista pop americano Cloney e prodotta daa sostegno del programma globale Covax attraverso il quale Unicef si impegna a consegnare oltre due miliardi di dosi diai paesi lasciati fuori dalla campagna mondiale di prevenzione, parte verso le dieci del mattino del 23 settembre, circa mezz’ora dopo la pubblicazione della notizia: l’Internazionale dell’inalienabile diritto ad infettare il prossimo ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il Green pass è un ricatto di Stato che costringe i lavoratori non vaccinati a sborsare spese folli per lavorare. L… - RobertoBurioni : Dobbiamo vaccinare il numero più alto possibile di chi si può vaccinare e, per prudenza, proteggerci soprattutto ne… - lauraboldrini : Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi… - Deltamid11 : RT @Sekhmet83P: In Australia I vaccinati finiscono con forme gravi in ospedale subito curati con l'invermictin.. per far sembrare che il v… - smolaquarius : Il mio dermatologo mi ha sconsigliato il vaccino ???? per 500€ di stipendio mi conviene starmene a casa e prendere la… -