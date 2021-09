Torino, lascia l’incarico di vicedirettore (ma non di docente) del Conservatorio per non controllare il Green pass (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ritengo che l’obbligo del Green pass a lavoro sia surrettizio. Io ho lasciato una carica ma questo non mi cambia la vita; la cambia invece a quelle persone che non possono più avere il loro stipendio. lasciare il ruolo da vicedirettore non mi pesa, perché sono coerente con il mio modo di pensare. Ne ho parlato a lungo con il direttore Pennarola e la mia decisione è stata concordata con lui; non è stata sofferta ma ponderata”. Stefano Leoni, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torno, spiega così all’Adnkronos la scelta di dimettersi dall’incarico di vicedirettore dell’ente, continuando comunque ad insegnare ai suoi studenti estetica musicale. La notizia del passo indietro era stata riportata da Repubblica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “Ritengo che l’obbligo dela lavoro sia surrettizio. Io hoto una carica ma questo non mi cambia la vita; la cambia invece a quelle persone che non possono più avere il loro stipendio.re il ruolo danon mi pesa, perché sono coerente con il mio modo di pensare. Ne ho parlato a lungo con il direttore Pennarola e la mia decisione è stata concordata con lui; non è stata sofferta ma ponderata”. Stefano Leoni,alGiuseppe Verdi di Torno, spiega così all’Adnkronos la scelta di dimettersi daldidell’ente, continuando comunque ad insegnare ai suoi studenti estetica musicale. La notizia delo indietro era stata riportata da Repubblica e ...

FQMagazineit : Torino, lascia l’incarico di vicedirettore (ma non di docente) del Conservatorio per non controllare il Green pass - Ted0foro : @CarloCalenda Esiste un tentativo, in dirittura d'arrivo, per portare il terzo impianto europeo per dimensionamento… - solops : Il BookPostino lascia libri in Metropolitana a Torino #METROFREEBOOK - lanzillottaserg : Il BookPostino lascia libri in Metropolitana a Torino #METROFREEBOOK - quotidianopiem : Il BookPostino lascia libri in Metropolitana a Torino #METROFREEBOOK -

Ultime Notizie dalla rete : Torino lascia Lazio, Immobile dopo il pari a Torino: 'Basta paura, vinciamo il derby' ROMA La paura fa novanta più uno. La Lazio sospira nel primo minuto di recupero grazie al rigore di Immobile che, a Torino, riacciuffa il pareggio. È un punto d'oro per come è maturato, ma lascia ancora grossi dubbi sul gioco. Sarri, squalificato, rimane rinchiuso a fumare e a prendere appunti nel suo gabbiotto, ma ...

Bordeaux, UFFICIALE: ecco Niang Commenta per primo M'Baye Niang è ufficialmente un nuovo calciatore del Bordeaux . L'ex attaccante di Milan, Genoa e Torino lascia il Rennes e ha potuto trasferirsi ai girondini fuori dalla finestra di mercato estiva in virtù della regola del joker contemplata dal regolamento francese. Un calciatore, che militi in ...

Torino, lascia l’incarico di vicedirettore (ma non di docente) del Conservatorio per non controllare il… Il Fatto Quotidiano Torino, lascia l’incarico di vicedirettore (ma non di docente) del Conservatorio per non controllare il Green pass “Ritengo che l’obbligo del green pass a lavoro sia surrettizio. Io ho lasciato una carica ma questo non mi cambia la vita; la cambia invece a quelle persone che non possono più avere il loro stipendio ...

Il titolare di un account Facebook può essere equiparato al direttore di un giornale? Una sentenza dice di si Per la Corte europea dei diritti dell'uomo il politico è responsabile della diffusione di commenti di terzi che incitano all’odio o alla violenza. Una sentenza che apre molte domande. Che fine fa il p ...

ROMA La paura fa novanta più uno. La Lazio sospira nel primo minuto di recupero grazie al rigore di Immobile che, a, riacciuffa il pareggio. È un punto d'oro per come è maturato, maancora grossi dubbi sul gioco. Sarri, squalificato, rimane rinchiuso a fumare e a prendere appunti nel suo gabbiotto, ma ...Commenta per primo M'Baye Niang è ufficialmente un nuovo calciatore del Bordeaux . L'ex attaccante di Milan, Genoa eil Rennes e ha potuto trasferirsi ai girondini fuori dalla finestra di mercato estiva in virtù della regola del joker contemplata dal regolamento francese. Un calciatore, che militi in ...“Ritengo che l’obbligo del green pass a lavoro sia surrettizio. Io ho lasciato una carica ma questo non mi cambia la vita; la cambia invece a quelle persone che non possono più avere il loro stipendio ...Per la Corte europea dei diritti dell'uomo il politico è responsabile della diffusione di commenti di terzi che incitano all’odio o alla violenza. Una sentenza che apre molte domande. Che fine fa il p ...