Star in the Star, toccata e fuga per Ronn Moss. Ilary Blasi non convince (Di venerdì 24 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Star in the Star. Nonostante siano stati apportati dei cambiamenti, il format continua a non convincere il pubblico, soprattutto a causa del timore che le votazioni non siano del tutto veritiere. Ciò che ha insospettito maggiormente gli spettatori è stata l'eliminazione di Ronn Moss. L'attore non era presente fin dall'inizio, ma è stato introdotto proprio durante l'appuntamento del 23 settembre. Inoltre, le parole di Ilary Blasi pronunciate all'inizio della trasmissione, almeno stando ai commenti sui social, hanno fatto storcere il naso a tutti. Ecco cosa è successo. Potrebbe interessarti: Star in the Star fa flop e ...

