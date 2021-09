“Soleil? Mi piace molto”, Tommaso si sbottona al Grande Fratello Vip e fa delle “previsioni” sul loro futuro insieme (Di venerdì 24 settembre 2021) Seduti nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti, Nicola Pisu e Giucas Casella hanno parlato delle ragazze e degli amori che potrebbero nascere all’interno della residenza più spiata di Cinecittà. Tommaso Eletti si sbottona al Grande Fratello Vip: “Mi piace Soleil” “Riesco sempre a sentire se una donna ci sta o no,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 settembre 2021) Seduti nel giardino della Casa delVip,Eletti, Nicola Pisu e Giucas Casella hanno parlatoragazze e degli amori che potrebbero nascere all’interno della residenza più spiata di Cinecittà.Eletti sialVip: “Mi” “Riesco sempre a sentire se una donna ci sta o no,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

villalucia744 : RT @Frances00852269: A me Soleil piace pure, però tutto questo accanimento contro Gianmaria lo trovo eccessivo: se le cose che ha detto Sol… - Frances00852269 : A me Soleil piace pure, però tutto questo accanimento contro Gianmaria lo trovo eccessivo: se le cose che ha detto… - annakiara119 : RT @pazzeska6: soleil incazzata perché non le piace il cibo e passa per stronza, mentre se lo dicono gli altri va bene demoliscili #gfvip - Sbechemia : @cumdiivido @candemet8992 Ci avrà riflettuto? Cmq io che continuo ad apprezzare TZ non sopporto giancoso e mi piace Soleil. - blogtivvu : ‘“Soleil? Mi piace molto”, Tommaso si sbottona al Grande Fratello Vip e fa delle “previsioni” sul loro futuro insie… -