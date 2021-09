Smart working finito, dal 15 ottobre la Pubblica amministrazione torna in presenza (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 settembre 2021 - Niente più Smart working : dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici torneranno in presenza . Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta . ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 settembre 2021 - Niente più: dal 15tutti i dipendenti pubblici torneranno in. Lo ha annunciato il ministro per laRenato Brunetta . ...

Advertising

Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - matteo78it : @ilpost Almeno lavoreranno . In smart working era in ferie ..... - pierovecchiato : RT @albe_: Cruciani dice da Del Debbio che al Sole 24 Ore nessuno chiede il green pass e non ci sono pile di morti. Al Sole siamo al 90% in… - infoitinterno : Stop smart working per i dipendenti pubblici, dal 15 ottobre tutti in presenza - infoitinterno : Pa e smart working, dal 15 ottobre statali tornano in presenza -