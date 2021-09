Sedie e tavolini abusivi, sequestro dei vigili urbani in una paninoteca del centro (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’operazione congiunta della Polizia Municipale di Salerno e del Nucleo Radiomobile Carabinieri per la repressione di occupazione abusiva di suolo pubblico sono stati sequestrati degli arredi mobili posizionati dinanzi all’ingresso di uno stabile, che causava notevole intralcio al transito dei condomini ivi residenti. I caschi bianchi guidati dal comandante Rosario Battipaglia sono intervenuti proprio su segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Municipale di Salerno – nella quale veniva lamentata l’occupazione abusiva con Sedie e tavolini, da parte del titolare di una nota panineria del centro storico. Nella serata di ieri, con apposito sopralluogo, i vigili urbani hanno accertato l’effettiva occupazione abusiva di suolo pubblico esercitata dal gestore che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn un’operazione congiunta della Polizia Municipale di Salerno e del Nucleo Radiomobile Carabinieri per la repressione di occupazione abusiva di suolo pubblico sono stati sequestrati degli arredi mobili posizionati dinanzi all’ingresso di uno stabile, che causava notevole intralcio al transito dei condomini ivi residenti. I caschi bianchi guidati dal comandante Rosario Battipaglia sono intervenuti proprio su segnalazione pervenuta al Comando di Polizia Municipale di Salerno – nella quale veniva lamentata l’occupazione abusiva con, da parte del titolare di una nota panineria delstorico. Nella serata di ieri, con apposito sopralluogo, ihanno accertato l’effettiva occupazione abusiva di suolo pubblico esercitata dal gestore che ...

