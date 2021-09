Sampdoria, Candreva da urlo: meglio di lui solo Insigne. Il dato (Di venerdì 24 settembre 2021) Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, sta stupendo: meglio di lui solo Lorenzo Insigne del Napoli Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha iniziato questo campionato di Serie A in maniera praticamente perfetta, tutto condito dal gol e dall’assist nel match contro l’Empoli. Inoltre, tra i giocatori di questo campionato solamente Lorenzo Insigne (35) ha partecipato a più conclusioni dell’esterno blucerchiato (30) tra tiri e occasioni create. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Antonio, centrocampista della, sta stupendo:di luiLorenzodel Napoli Antonio, centrocampista della, ha iniziato questo campionato di Serie A in maniera praticamente perfetta, tutto condito dal gol e dall’assist nel match contro l’Empoli. Inoltre, tra i giocatori di questo campionato solamente Lorenzo(35) ha partecipato a più conclusioni dell’esterno blucerchiato (30) tra tiri e occasioni create. L'articolo proviene da Calcio News 24.

