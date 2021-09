Sai a cosa serve la tasca piccola dei jeans? Ecco perchè è stata inventata: non ci sareste mai arrivati (Di venerdì 24 settembre 2021) Sapete a che serve la tasca piccola dei jeans? Ve lo diciamo noi Pare che il mondo intero si sia svegliato con un punto interrogativo a cui urge dare una risposta: ‘a cosa serve la tasca piccola dei jeans’? UOMINI E DONNE LO FANNO DIVERSAMENTE Foto: ShutterstockC’è da dire che molti Levi’s addicted probabilmente stanno scoprendo solo in queste ore la presenza del mini-taschino anteriore dei pantaloni più famosi e usati nella storia, mentre altri si saranno incessantemente domandati quale fosse in passato la funzione di questa piccola tasca dei jeans e se a tutt’oggi ne abbia ancora una. Sul web è partita la corsa alle risposte più strambe in merito all’amletico dubbio ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 settembre 2021) Sapete a cheladei? Ve lo diciamo noi Pare che il mondo intero si sia svegliato con un punto interrogativo a cui urge dare una risposta: ‘aladei’? UOMINI E DONNE LO FANNO DIVERSAMENTE Foto: ShutterstockC’è da dire che molti Levi’s addicted probabilmente stanno scoprendo solo in queste ore la presenza del mini-taschino anteriore dei pantaloni più famosi e usati nella storia, mentre altri si saranno incessantemente domandati quale fosse in passato la funzione di questadeie se a tutt’oggi ne abbia ancora una. Sul web è partita la corsa alle risposte più strambe in merito all’amletico dubbio ...

Advertising

LegaProOfficial : Se non sai scegliere cosa fare nel weekend... ?????????? ... noi abbiamo 30 proposte per te ???????????? #SerieC #LegaPro - borghi_claudio : @BonomiAllegra @wwobj Un abbraccio forte di gratitudine, Allegra. Tu sai bene come sono e cosa voglio fare. - BertoldiFranco : @RobertoAli20 @miaegob @LaStampa sai cosa, se vuoi dibatterne seriamente mandami la richiesta di amicizia su Discor… - N0T1NTH3S4M3W4Y : @callmes0ph sai già cosa vorresti e se vorresti fare all’università? anche io amo quelle materie, infatti se mai fa… - _giovannimattei : @carlopiana @robypava Ma se non sai una cosa, non è meglio tacere? Ah quanta ignoranza esibita che si crede giustificata da scopi politici. -

Ultime Notizie dalla rete : Sai cosa E' proprio vero, a Rimini serve un assessorato alla pace ... Ti cavo gli occhi e ti spacco le gambe e sai che lo faccio, perché non sono come te" ). Ciò che ...lasciarsi andare ad una simile barzelletta? Ma qualcuno gli ha mai raccontato chi fosse e cosa fece il ...

Cristina D'Avena 'Per alcuni ero una cantante di serie B'/ 'Il mio grande dolore è..' Cosa rappresentano le sigle dei cartoni animati e i cartoni stessi per le persone: ' Io l'anno ... lo faccio con talmente tanta passione, che non mi sono mai trovata a dover dire 'mah, sai che mi sono ...

La Parietti sbotta sui social: "Sai cosa devi fare?" ilGiornale.it L’ipotesi suicidio e il mistero dei tabulati: cosa sappiamo della morte di Giacomo Sartori È questa, al momento, l’ipotesi più accreditata secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli della Procura di Pavia. Secondo le ipotesi degli inquirent ...

Vaccino anti-Covid ai bambini: cosa sappiamo su sicurezza ed efficacia L’Fda si è impegnata ad analizzare rapidamente i dati, auspicando di poter autorizzare in poche settimane (già entro il mese di ottobre) il vaccino ai bambini in questa fascia di età. Al momento nessu ...

... Ti cavo gli occhi e ti spacco le gambe eche lo faccio, perché non sono come te" ). Ciò che ...lasciarsi andare ad una simile barzelletta? Ma qualcuno gli ha mai raccontato chi fosse efece il ...rappresentano le sigle dei cartoni animati e i cartoni stessi per le persone: ' Io l'anno ... lo faccio con talmente tanta passione, che non mi sono mai trovata a dover dire 'mah,che mi sono ...È questa, al momento, l’ipotesi più accreditata secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli della Procura di Pavia. Secondo le ipotesi degli inquirent ...L’Fda si è impegnata ad analizzare rapidamente i dati, auspicando di poter autorizzare in poche settimane (già entro il mese di ottobre) il vaccino ai bambini in questa fascia di età. Al momento nessu ...