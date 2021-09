Quirinale, Meloni: “Non vogliono Draghi per paura del voto” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Letta sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà”. Lo dice Giorgia Meloni a la Stampa. Per Draghi al Quirinale “nessuno ci lavora: andare a votare sarebbe una buona notizia, ma sono l’unica a pensarla così”, spiega la leader di FdI. Berlusconi al Quirinale andrebbe bene? “Non mi pare abbia quotazioni altissime. Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte: il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce”, risponde Meloni che su un bis di Mattarella chiarisce: “Non sono d’accordo. A parte che non corrisponde a questo profilo, e che lui stesso non vuole farlo, sarebbe un altro segnale di una politica che abdica”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “Letta sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà”. Lo dice Giorgiaa la Stampa. Peral“nessuno ci lavora: andare a votare sarebbe una buona notizia, ma sono l’unica a pensarla così”, spiega la leader di FdI. Berlusconi alandrebbe bene? “Non mi pare abbia quotazioni altissime. Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte: il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce”, rispondeche su un bis di Mattarella chiarisce: “Non sono d’accordo. A parte che non corrisponde a questo profilo, e che lui stesso non vuole farlo, sarebbe un altro segnale di una politica che abdica”. L'articolo ...

Advertising

zazoomblog : Quirinale: Meloni non vogliono Draghi per paura del voto - #Quirinale: #Meloni #vogliono #Draghi - fisco24_info : Quirinale, Meloni: 'Non vogliono Draghi per paura del voto': La leader FdI: 'Berlusconi? Non mi pare abbia quotazio… - Adnkronos : #Quirinale, Meloni: 'Non vogliono #Draghi per paura del voto. Berlusconi? Non mi pare abbia quotazioni altissime'. - italiaserait : Quirinale, Meloni: “Non vogliono Draghi per paura del voto” - TV7Benevento : Quirinale: Meloni, 'non vogliono Draghi per paura del voto'... -