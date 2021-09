Piazza Istria, assembramento davanti locale: chiusura per cinque giorni (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Troppe persone nelle adiacenze del locale. Per questo è scattata la sanzione amministrativa questa notte per un ristorante in Piazza Istria. Nel corso di un controllo di verifica delle normative anti Covid da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Salaria è stato individuato un assembramento di circa 100 persone nelle vicinanze del bar ristorante facendo scattare la sanzione amministrativa e la chiusura provvisoria per 5 giorni. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Troppe persone nelle adiacenze del. Per questo è scattata la sanzione amministrativa questa notte per un ristorante in. Nel corso di un controllo di verifica delle normative anti Covid da parte dei Carabinieri della Stazione di Roma Salaria è stato individuato undi circa 100 persone nelle vicinanze del bar ristorante facendo scattare la sanzione amministrativa e laprovvisoria per 5. (Agenzia Dire)

