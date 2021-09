Per Salvini è colpa di Sala anche se un uomo si masturba in un parco | VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel caos più totale e celato a fatica, Matteo Salvini continua a perdere pezzi e credibilità. Dopo l’addio (temporaneo, per il momento) di Luca Morisi alla guida della “comunicazione social” del Carroccio e del suo segretario, il leader della Lega prova a tornare agli antichi fasti condividendo il VIDEO di un uomo – in evidente stato di alterazione – che si masturba in un parco di Milano. Secondo lui, ovviamente, queste immagini sono colpa di Beppe Sala. Ovviamente il sindaco uscente non ha responsabilità sull’accaduto, ma per tentare di tirare la volata al candidato di centrodestra Luca Bernardo, ormai si tentano tutte le strade. Salvini se la prende con Sala anche per un uomo che si ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Nel caos più totale e celato a fatica, Matteocontinua a perdere pezzi e credibilità. Dopo l’addio (temporaneo, per il momento) di Luca Morisi alla guida della “comunicazione social” del Carroccio e del suo segretario, il leader della Lega prova a tornare agli antichi fasti condividendo ildi un– in evidente stato di alterazione – che siin undi Milano. Secondo lui, ovviamente, queste immagini sonodi Beppe. Ovviamente il sindaco uscente non ha responsabilità sull’accaduto, ma per tentare di tirare la volata al candidato di centrodestra Luca Bernardo, ormai si tentano tutte le strade.se la prende conper unche si ...

