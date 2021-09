Non possono lavorare, non possono uscire o usare i cellulari. La loro vita è stata rigettata in un buco nero senza futuro. Dobbiamo sostenerle, scendiamo in piazza il 25 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) In Afghanistan, la presa di Kabul da parte dei talebani, ha distrutto il mondo delle donne, vittime innocenti che vengono punite e quotidianamente private dei loro diritti conquistati con fatica. Non possono lavorare, non possono uscire o usare i cellulari. La loro vita è stata rigettata in un buco nero senza futuro. Leggi anche › Kabul, Silvia Redigolo di Pangea: «Cerchiamo di proteggere le donne che abbiamo aiutato» Ma con determinazione e coraggio non si sono rassegnate alla sconfitta, ma sono ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) In Afghanistan, la presa di Kabul da parte dei talebani, ha distrutto il mondo delle donne, vittime innocenti che vengono punite e quotidianamente private deidiritti conquistati con fatica. Non, non. Lain un. Leggi anche › Kabul, Silvia Redigolo di Pangea: «Cerchiamo di proteggere le donne che abbiamo aiutato» Ma con determinazione e coraggio non si sono rassegnate alla sconfitta, ma sono ...

