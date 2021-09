Nations League 2021, San Siro e Allianz Stadium: biglietti in vendita dal 27 settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) Lunedì 27 settembre si aprirà ufficialmente la vendita dei biglietti per la Uefa Nations League 2021, con match in programma a San Siro e all’Allianz Stadium. Milano ospiterà la sfida con l’Italia protagonista, selezione azzurra che dovrà vedersela primordialmente con la Spagna (mercoledì 6 ottobre); Torino, invece, sarà il palcoscenico in cui si assisterà allo scontro tra Francia e Belgio (domenica 10 ottobre), seconda semifinale. Finali invece previste in data domenica 10 ottobre: ultimo atto per il terzo/quarto posto all’Allianz Stadium, casa della Juventus, con fischio d’inizio alle ore 15.00. Finalissima invece a San Siro, storica dimora di Inter e Milan, con inizio alle ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Lunedì 27si aprirà ufficialmente ladeiper la Uefa, con match in programma a Sane all’. Milano ospiterà la sfida con l’Italia protagonista, selezione azzurra che dovrà vedersela primordialmente con la Spagna (mercoledì 6 ottobre); Torino, invece, sarà il palcoscenico in cui si assisterà allo scontro tra Francia e Belgio (domenica 10 ottobre), seconda semifinale. Finali invece previste in data domenica 10 ottobre: ultimo atto per il terzo/quarto posto all’, casa della Juventus, con fischio d’inizio alle ore 15.00. Finalissima invece a San, storica dimora di Inter e Milan, con inizio alle ore ...

