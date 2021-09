Messina: pastificio bio fantasma e fatture false per 21 mln di euro, undici indagati (Di venerdì 24 settembre 2021) Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Avrebbero percepito indebitamente fondi pubblici per un importo di oltre un milione di euro. Una maxi truffa ai danni dello Stato con un giro di fatture false per 21 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Messina. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari: per tre indagati sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per altri otto l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa, in qualsiasi forma, per la durata di un anno. Sequestrato, inoltre, denaro contante per un valore di circa mezzo milione di euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della locale Procura. Le indagini, delegate dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, e dal sostituto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Avrebbero percepito indebitamente fondi pubblici per un importo di oltre un milione di. Una maxi truffa ai danni dello Stato con un giro diper 21 milioni diè stata scoperta dalla Guardia di finanza di. Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione a 11 misure cautelari: per tresono scattati gli arresti domiciliari, mentre per altri otto l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa, in qualsiasi forma, per la durata di un anno. Sequestrato, inoltre, denaro contante per un valore di circa mezzo milione di. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta della locale Procura. Le indagini, delegate dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, e dal sostituto ...

