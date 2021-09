Max Verstappen, Power Unit da cambiare nel GP Russia? L’indiscrezione (Di venerdì 24 settembre 2021) Una clamorosa indiscrezione arriva direttamente da Sochi, in Russia. La cittadina sul Mar Nero ospita, in questo weekend, la tre giorni che avrà come assoluto protagonista, nel mondo del Motorsport, il Gran Premio di Russia di Formula Uno. Dopo aver assistito alle Libere 1 (vinte da Valtteri Bottas), serpeggiano voci su Max Verstappen e sul possibile cambio di Power Unit della sua Red Bull. Cosa significa? Il pilota olandese potrebbe scontare un ulteriore penalità. Clamorosa indiscrezione: Max Verstappen cambia Power Unit? Max Verstappen verso il cambio del motore? L’indiscrezione arriva direttamente da Sky Sport al termine di questa sessione di Libere 1 che ha aperto il weekend del Gran Premio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Una clamorosa indiscrezione arriva direttamente da Sochi, in. La cittadina sul Mar Nero ospita, in questo weekend, la tre giorni che avrà come assoluto protagonista, nel mondo del Motorsport, il Gran Premio didi Formula Uno. Dopo aver assistito alle Libere 1 (vinte da Valtteri Bottas), serpeggiano voci su Maxe sul possibile cambio didella sua Red Bull. Cosa significa? Il pilota olandese potrebbe scontare un ulteriore penalità. Clamorosa indiscrezione: Maxcambia? Maxverso il cambio del motore?arriva direttamente da Sky Sport al termine di questa sessione di Libere 1 che ha aperto il weekend del Gran Premio di ...

