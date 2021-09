LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: trionfo per Per Strand Hagenes, settimo Manuel Oioli (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA U23 DEI Mondiali DI Ciclismo Grazie per averci seguito, appuntamento con le prossime gare di questo Mondiale. 11.08 Il migliore degli azzurri è Manuel Oioli, settimo. Italia comunque protagonista con Belletta, ripreso proprio sul rettilineo finale, e molto sfortunata con la caduta di Bonetto ed il problema meccanico di Bruttomesso. 11.06 Terzo allo sprint l’estone Madis Mihkels, poi lo slovacco Martin Svr?ek e l’austriaco Alexander Hajek. 11.05 Niente da fare per Belletta, raggiunto dal gruppo: volata per il bronzo. 11.04 Argento per Romain Gregoire (Francia). 11.03 Dopo l’argento europeo arriva l’oro iridato per Per Strand Hagenes, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA U23 DEIDIGrazie per averci seguito, appuntamento con le prossime gare di questo Mondiale. 11.08 Il migliore degli azzurri è. Italia comunque protagonista con Belletta, ripreso proprio sul rettilineo finale, e molto sfortunata con la caduta di Bonetto ed il problema meccanico di Bruttomesso. 11.06 Terzo allo sprint l’estone Madis Mihkels, poi lo slovacco Martin Svr?ek e l’austriaco Alexander Hajek. 11.05 Niente da fare per Belletta, raggiunto dal gruppo: volata per il bronzo. 11.04 Argento per Romain Gregoire (Francia). 11.03 Dopo l’argento europeo arriva l’oro iridato per Per, ...

