Juventus: Mancini puo' essere il dopo De Light (Di venerdì 24 settembre 2021) Per cautelarsi in vista di una possibile partenza di Matthjis De Light, la Juventus avrebbe puntato il difensore centrale della Roma, Gianluca Mancini, classe 1996. I giallorossi non vorrebbero privarsene, ma per una cifra intorno ai 30 milioni di euro- questa la sua valutazione- potrebbero cedere alle lusinghe bianconere anche per assicurarsi una vantaggiosa plusvalenza. La Juventus strapperà Mancini alla Roma? Molto dipenderà dal futuro di De Light. Il centrale olandese, giunto a Torino dall'Ajax due stagioni fa per circa 80 milioni di euro, ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettive tanto da finire spesso in panchina, sia nella Juventus che in Nazionale. Nei giorni scorsi anche il suo procuratore, Mino Raiola, ha alzato la voce facendo capire che, se ...

