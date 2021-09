Iss, vaccino raccomandato alle donne in gravidanza nel 2° e 3° trimestre (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Vaccinazione anti-Covid a mRNA (Pfizer o Moderna) raccomandata a tutte le donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. E’ quanto emerge dall’aggiornamento dell’Istituto superiore della Sanità “in considerazione delle crescenti evidenze sulla sicurezza della vaccinazione in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, delle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, della crescente circolazione della stessa variante e del notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia”. “Sebbene la vaccinazione possa essere considerata in qualsiasi epoca della gravidanza, ad oggi – evidenzia l’Iss – sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo trimestre. Le donne che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Vaccinazione anti-Covid a mRNA (Pfizer o Moderna) raccomandata a tutte leinnel secondo e terzo. E’ quanto emerge dall’aggiornamento dell’Istituto superiore della Sanità “in considerazione delle crescenti evidenze sulla sicurezza della vaccinazione insia nei confronti del feto che della madre, delle nuove evidenze relative alla maggiore morbosità associata alla variante Delta, della crescente circolazione della stessa variante e del notevole abbassamento dell’età mediana all’infezione in Italia”. “Sebbene la vaccinazione possa essere considerata in qualsiasi epoca della, ad oggi – evidenzia l’Iss – sono ancora poche le evidenze relative a vaccinazioni eseguite nel primo. Leche ...

