Calciomercato Milan | il retroscena legato a Lucca un affare sfumato

Lorenzo Lucca è un nuovo attaccante del Napoli. Il centravanti è prossimo al trasferimento in azzurro: il retroscena legato al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: il retroscena legato a Lucca, un affare sfumato

Milan, retroscena su Lucca: proposto Colombo come pedina di scambio - Retroscena su Lorenzo Lucca: prima della definizione dell'accordo con il Napoli, l'attaccante dell'Udinese era nel mirino del Milan che aveva proposto uno scambio con il cartellino di Colombo. Segnala calciomercato.com

Milan pensava a Lucca, ma il Napoli ha chiuso: Colombo era la pedina di scambio - Prima che il Napoli mettesse le mani su Lorenzo Lucca , il Milan aveva valutato l’ipotesi di inserirsi nella trattativa, proponendo all’Udinese uno scambio con il cartellino di Lorenzo Colombo . Segnala informazione.it