Sono undici i nuovi detenuti arrivati da poco nel carcere romano di Rebibbia. Tutti e undici tenuti in isolamento perché ritenuti problematici e trattati con psicofarmaci. Uno solo si è mostrato tranquillo e dopo pochi giorni apparentemente a suo agio negli spazi angusti del braccio G6 (quello dei “nuovi giunti”) della prigione. Lui è Francis Kaufmann, l’americano accusato dalla procura di Roma del delitto della compagna Anastasia e della figlioletta Andromeda, che non aveva ancora compiuto un anno. Gli altri dieci compagni del braccio sono nervosi, anzi agitatissimi di fronte a chi è venuto in visita per sincerarsi delle loro condizioni di detenzione. 🔗 Leggi su Open.online

Becciu ufficializza il passo indietro: “Non entro in Conclave, obbedisco al Papa. Ma sono innocente” - Era nell’aria da ieri pomeriggio, oggi è ufficiale. Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro e non entrerà in Conclave il 7 maggio.

Conclave, Becciu rinuncia: "Obbedisco a Francesco ma sono innocente" - Si chiude la telenovela Becciu, almeno per questo Conclave. Il cardinale Angelo Becciu, a cui nel 2020 Papa Francesco aveva tolto "diritti e privilegi" per lo scandalo finanziario che aveva travolto il Vaticano senza tuttavia escluderlo formalmente dal collegio cardinalizio, non parteciperà allea elezione del successore di Bergoglio.

Omicidio di Stefania Camboni, l’indagata: “Sono innocente” - Fiumicino, 16 maggio 2025 – “ Sono innocente” così si dichiara la nuora di Stefania Camboni, indagata per l’omicidio della 60enne trovata morta in casa a Fregene ( leggi qui ).

«Sono innocente, il tribunale lo riconoscerà. Qui sto bene, ma voglio il mio cuscino». Le prime parole di Francis Kaufmann a Rebibbia visitato da Nessuno Tocchi Caino