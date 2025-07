Contro l’ideologia dell’ambiguità | una risposta a Ginzburg sull’identità

Roma, 16 lug – In un’intervista recente a La Stampa, lo storico Carlo Ginzburg si è scagliato contro le nuove Indicazioni nazionali per l’insegnamento della storia nelle scuole italiane. La sua critica non è solo accademica, è politica: dietro la polemica sul metodo, c’è la solita visione cosmopolita e relativista che da anni domina certi ambienti universitari. Per Ginzburg, parlare di identitĂ nazionale sarebbe un’operazione pericolosa, frutto di provincialismo e residui del passato. Peccato che, così facendo, si scambi il sano spirito critico con un attacco sistematico a qualsiasi forma di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Contro l’ideologia dell’ambiguitĂ : una risposta a Ginzburg sull’identitĂ