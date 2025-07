Vede i carabinieri e cerca di evitare il controllo | femato con 30grammi di droga denunicato e patente ritirata

Nei controlli su strada dei Carabinieri di Altotevere è finito un giovane 22 di un Umbertide ritenuto responsabile di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, notato alla guida della propria auto, alla vista dei militari, ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - vede - cerca - evitare

Vede i Carabinieri e lancia bustine di droga e soldi per strada: arrestato - I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” hanno arrestato un 48enne tunisino, domiciliato in Perugia e già noto alle forze dell’ordine per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Vede i carabinieri e sotterra la droga in una buca al parco Ducale: 24enne denunciato - Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli preventivi quotidianamente messi in campo a tutela dell’utenza del Parco Ducale, le pattuglie hanno svolto verifiche su quelle persone, ritenute sospette, che stazionano nei pressi dell'area giochi per bambini e del Palazzetto Eucherio San Vitale.

Vede i carabinieri e scappa, fermato tenta di prenderli a calci - Nell'ambito dei servizi serali organizzati nel centro storico di Genova, la stazione di Genova Maddalena è stata intensamente impegnata con pattuglie appiedate.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, l'ambulanza e l'automedica del 118. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli, pesantemente danneggiati. Vai su Facebook

Vede i carabinieri e cerca di evitare il controllo: femato con 30grammi di droga, denunicato e patente ritirata; Treviso, vede i carabinieri e si spaventa, accelera e si schianta contro i platani a Motta di Livenza: morto a 23 anni Kevin Anghele. «In auto c'erano alcuni panetti di hashish»; Vede i carabinieri, ingoia qualcosa e cerca la fuga: fermato, aveva dell'eroina.

Si finge maresciallo dei carabinieri e cerca di farsi consegnare 50mila ... - Si fingeva maresciallo dei carabinieri, poi si faceva consegnare oro e gioielli da persone anziane per evitare presunti problemi giudiziari di figli e nipoti. Secondo fanpage.it

Una rete dei carabinieri per evitare i maltrattamenti - la Nazione - Da sempre in prima linea accanto alle donne oltraggiate, la compagnia dei carabinieri cittadina riceve ogni anno una trentina di denunce di donne maltrattate. Da lanazione.it