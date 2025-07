Incidente a Villastellone | moto tampona un' auto centauro grave in ospedale

Un brutto incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, sull'ex statale 393 (denominata in quel tratto via Chieri) a Villastellone. Una moto ha tamponato un'auto e il centauro è rimasto ferito in modo grave. Sul posto è atterrato l'elisoccorso, che lo ha trasportato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it