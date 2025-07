Donna trovata impiccata a febbraio nel Comasco arrestato il convivente

Secondo la procura Ramona Rinaldi non si sarebbe tolta la vita, come inizialmente ipotizzato, ma sarebbe stata strangolata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna trovata impiccata a febbraio nel Comasco, arrestato il convivente

Ramona Rinaldi trovata morta nella doccia di casa: arrestato il compagno Daniele Re, ha simulato un suicidio - Arrivata la svolta nelle indagini su Ramona Rinaldi, la donna di 39 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Veniano (Como) il 21 febbraio scorso. Come scrive msn.com

