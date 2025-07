Vitalizi il Collegio d’appello della Camera conferma il taglio del 2018

Il Collegio d’appello della Camera dei deputati ha confermato la validitĂ della delibera n. 14 del 2018, che ha introdotto il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Lo rende noto un comunicato diffuso in serata, al termine dell’esame dell’appello contro la sentenza di primo grado sul provvedimento. La decisione è stata presa dall’organismo interno composto dai deputati Ylenja Lucaselli, Ingrid Bisa, Marco Lacarra, Pietro Pittalis e Vittoria Baldino. Nel pronunciamento, il Collegio ha ribadito anche le misure di mitigazione giĂ adottate dall’Ufficio di Presidenza nella scorsa legislatura, in risposta a precedenti sentenze parziali. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vitalizi, il Collegio d’appello della Camera conferma il taglio del 2018

In questa notizia si parla di: appello - vitalizi - collegio - camera

Alla Camera resta il taglio ai vitalizi: no del Collegio d’Appello al ricorso di 800 deputati - Il Collegio d’appello della Camera, in pratica la Cassazione di Montecitorio, ha confermato il “niet” pronunciato in primo grado al ricorso presentato da circa 800 ex deputati per eliminare il taglio ai propri vitalizi, su cui aveva invece deciso favorevolmente il Senato nel 2022.

Questa volta Meloni e i suoi non ce l'hanno fatta a difendere i potenti. Il Collegio d’appello della Camera dei Deputati ha respinto al mittente il taglio dei #vitalizi che noi del #M5S avevamo promesso in campagna elettorale e fatto diventare realtà appena siam Vai su X

LA BATTAGLIA DEI VITALIZI Dopo sette anni, il Collegio d’Appello della Camera si prepara a decidere sul ricorso contro il taglio degli assegni voluto da Roberto Fico nel 2018. In gioco c’è molto più di una pensione. Vai su Facebook

Resta taglio vitalizi, respinto ricorso di 800 ex deputati; Vitalizi, giovedì la sentenza del collegio della Camera: oltre 1; CAMERA DEPUTATI * VITALIZI: “IL COLLEGIO DI APPELLO CONFERMA L’IMPIANTO DELLA DELIBERA 14/2018 E LE MISURE DI MITIGAZIONE GIÀ ADOTTATE”.

Resta il taglio dei vitalizi, Camera respinge il ricorso degli ex deputati - Nessun dietrofront sui vitalizi, la Camera ha infatti respinto oggi il ricorso di circa 800 ex deputati. msn.com scrive

Resta il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari: respinto il ricorso di circa 800 ex deputati - Il Collegio di Appello della Camera dei deputati ha respinto l'appello relativo alla sentenza di primo grado e confermato l'impianto della delibera Fico del 2018 ... Lo riporta msn.com