Nico Gonzalez Inter cosa c’è di vero dietro le voci sull’esterno della Juve | il punto sul possibile affare Il futuro dell’argentino sembra essere segnato

Nico Gonzalez Inter, cosa c'è di vero dietro le voci sull'esterno della Juve: le ultimissime sulla possibile mossa in uscita. Ad oggi, non ci sono riscontri ufficiali di contatti tra l' Inter e Nico Gonzalez. Non risultano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, trattative tra il club nerazzurro e l'attaccante argentino della Juventus. Sebbene l'Inter abbia espresso l'intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo, non ci sono stati sviluppi significativi su una possibile trattativa con Nico Gonzalez. Questo non significa che l'interesse per il giocatore non possa essere reale, ma attualmente non ci sono segnali concreti che possano far pensare a una trattativa imminente con il calciomercato Juve.

Nico Gonzalez Inter, è lui l'alternativa a Lookman: può partire la trattativa con la Juve

Nico Gonzalez Inter, clamoroso! Se Lookman non dovesse trasferirsi in nerazzurro, l'argentino è una delle due alternative opzionate dalla società interista!

Nico Gonzalez pensa all'Arabia: la Juve può farsi avanti per Sancho! Nico è arrivato a Torino a fine agosto con la formula del prestito con obbligo di riscatto: 8 milioni subito e altri 25 poi, per un totale di 33, con uno stipendio da 3,6 milioni a stagione

