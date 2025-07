Trump si intasca la medaglia del vincitore del Mondiale per Club | conciliabolo con Infantino

Infantino gliel'ha data, Trump se l'è intascata: la medaglia dei vincitori del Mondiale per Club non è finita solo nelle mani dei calciatori del Chelsea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tra gli sguardi imbarazzati dei giocatori del Chelsea, Trump ha deciso di restare sul palco durante la consegna della coppa del Mondiale per Club. La degna conclusione del controverso torneo made in Usa

Il #Chelsea è campione del mondo nel mondiale per club. #Trump ha cercato in tutti i modi di essere presente nella foto della proclamazione ... e ce l'ha fatta Un altro po' e lo sollevava direttamente lui il trofeo

