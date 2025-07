Torino rissa con coltelli e catene per un cellulare perso in discoteca | 4 accusati di tentato omicidio

Quattro cittadini peruviani arrestati a Torino per tentato omicidio dopo una rissa scoppiata per un cellulare smarrito in discoteca. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Torino, rissa con coltelli e catene per un cellulare perso in discoteca: 4 accusati di tentato omicidio

