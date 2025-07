Calciomercato Milan rossoneri defilati per Jackson? Le ultime

Fabrizio Romano ha rivelato gli ultimi sviluppi riguardo al futuro di Nicolas Jackson: Milan fuori dalla corsa all'attaccante?.

In questa notizia si parla di: milan - jackson - calciomercato - rossoneri

Calciomercato Milan, nel ‘casting’ per l’attaccante rispunta Jackson - Tra Victor Boniface e Dušan Vlahovi? riemerge anche il nome di Nicolas Jackson come obiettivo di calciomercato del Milan per il suo attacco

Calciomercato Milan, per l’attacco riemerge Jackson: ecco quanto costa - Tra Victor Boniface e Dušan Vlahovi? riemerge anche il nome di Nicolas Jackson come obiettivo di calciomercato del Milan per il suo attacco

Calciomercato Milan, Moretto: “Nico Jackson un pallino. I dialoghi …” - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul Milan, su Archie Brown e i nomi per l'attacco e in particolare Nico Jackson

? #Calciomercato #Milan: Interesse concreto per #NicolasJackson, ma il #Chelsea chiede una cifra molto alta per lasciarlo partire ?. Al momento, trattativa in salita per i rossoneri. #ACMilan #Jackson #PremierLeague #Mercato #ForzaMilan Vai su X

Milan, affare da oltre 100 milioni: il prezzo è fissato - Il centrocampista croato approda al Milan a parametro zero, pronto a coronare il sogno di giocare per la squadra per cui ... Come scrive calciomercato.it

Niente Jackson, Romano svela chi sarà il nuovo nove del Milan - Il calciomercato del Milan vede come primo obiettivo il centravanti da inserire nell'organico di Massimiliano Allegri. Riporta spaziomilan.it