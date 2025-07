Al Cinema Edera il film Portuali

Il Comitato contro la guerra di Treviso, di cui Anpi Treviso-Città fa parte, organizza Giovedì 17 luglio alle ore 21, presso il Cinema Edera di Treviso, la proiezione del film “Portuali”. Un documentario di Perla Sardella che racconta l’impegno per denunciare e ostacolare la partenza delle navi. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Il Comitato contro la guerra di Treviso organizza la proiezione del documentario "Portuali" il 17 luglio alle 21 al cinema Edera. Presenta il film José Nivoi, portavoce Calp (Collettivo autonomo lavoratori Portuali di Genova) e USB Mare e Porti.

