Il ticket che spacca Firenze | turisti mordi e fuggi da stangare? No balzello inutile

Firenze, 16 luglio 2025 – “Firenze non è un parco giochi dove entri, paghi il biglietto e poi vai a fare un giratina”. Simone Giannone, 40 anni, non ha dubbi. Il socio del locale Schiacciavino in via Gioberti e residente della zona – una delle poche della cittĂ rimaste autentiche – non è d’accordo con la proposta avanzata da Francesco Bech i, presidente di Federalberghi Confcommercio Firenze, di far pagare un biglietto d’ingresso a chi visita la culla del Rinascimento senza dormirci, sul modello di Venezia. L’obiettivo? Affrontare l’impatto del turismo mordi e fuggi che, oltre a pesare sull’equilibrio urbano, sembra non generare un effettivo ritorno economico per la comunitĂ fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

