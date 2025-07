Roma frate si getta con il saio nella Fontana di Trevi Poi alza il cartellone | Gli animali sono nostri fratelli – Il video

Un frate si è gettato, con tanto di saio, nelle acque della Fontana di Trevi. Non un gesto di arrendevolezza al caldo afoso che colpisce l’intera Italia, ma una veemente protesta animalista. Con entrambe le mani, infatti, teneva un cartellone con una scritta sia in italiano che in inglese. Il cartello animalista e l’intervento della polizia. « Gli animali sono nostri fratelli. Animals are our brothers». Questa la doppia scritta che il frate, o presunto tale, ha alzato in cielo dal bel mezzo delle limpide acque della Fontana di Trevi. Una scena, pubblicata sui social dalla pagina WeAreRoma, che è andata avanti per qualche secondo di fronte agli occhi esterrefatti dei turisti. 🔗 Leggi su Open.online

