L'ex ministro dell'Interno Vincenzo Scotti, 92enne, è stato condannato a cinque anni e sei mesi di carcere per il caso delle lauree facili alla Link Campus University di Roma. Stessa pena per l'allora direttore generale dell'ateneo Pasquale Russo e l'ex rettore Claudio Roveda. È la sentenza del Tribunale di Firenze che ha chiuso il primo grado del processo per falso e associazione a delinquere a carico del vertice della Link Campus. Secondo l'accusa della Procura fiorentina, rappresentata dal pubblico ministero Christine Von Borries, tra il 2016 e il 2018 fu messo in piedi un sistema illecito per far ottenere titoli di studio a decine di agenti di polizia, iscritti tramite il sindacato Siulp, senza sostenere esami regolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esami facili all'università : condannato ex ministro Scotti