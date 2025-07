Hoppers | il trailer del nuovo film Pixar!

È stato pubblicato il trailer di Hoppers, che svela per la prima volta il nuovo film Pixar. Scritto e diretto da Daniel Chong, il prossimo film dello studio racconta la storia di una giovane amante della natura di nome Mabel Tanaka che utilizza una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza umana in un castoro robotico realistico, consentendole di comunicare con gli animali come se fosse un animale. Il cast di Hoppers include le voci della nuova arrivata Piper Curda nel ruolo di Mabel, dell’ex membro del Saturday Night Live Bobby Moynihan nel ruolo di un castoro di nome King George e del vincitore dell’Emmy Jon Hamm nel ruolo dell’avido sindaco della città. 🔗 Leggi su Cinefilos.it