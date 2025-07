Inaugurata la stanza protetta per donne e minori vittime di violenza al Comando carabinieri di Rho

Inaugurata a Rho nella sede del comando Gruppo Carabinieri, la stanza protetta per donne e minori vittime di violenza. La nuova stanza, denominata “una stanza tutta per sé” rientra nel progetto, che si ispira al celebre saggio di Virginia Woolf, promosso da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Il progetto è volto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

